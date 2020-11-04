İzmir deprem konutları ne zaman yapılacak? İzmir TOKİ konutları hangi tarihte teslim edilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gören, enkaz haline gelen binalarda yaşayan vatandaşlara TOKİ konutlrının yapılacağını belirterek tarih verdi. Peki, İzmir'de konut yapımına ne zaman başlanacak?

İzmir depreminde 114 kişi hayatını kaybederken, 1035 kişi de yaralandı. 30 Ekim'den bu yana devam eden arama kurtarma faaliyetleri de son buldu. Enkaz kaldırma işlemlerine geçildiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise TOKİ'nin İzmir'de yapacağı konuylar hakkında bilgi verdi. İzmir depreminde son durum ne?

İZMİR DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda, TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını açıklayarak, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." şeklinde konuştu. Yapılan taşınma ve kira yardımı toplamının ise 2 milyon 865 bin liraya ulaştığını açıkladı. Yeni yapılacak konutların zemin artı 5'i geçmeyeceği de bildirildi.

Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kurulacağını belirten Kurum "Çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz." dedi.

İZMİR DEPREMİNDE SON DURUM NE?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan 17 binadaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Rıza Bey Apartmanı'nda kepçeler ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu. Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.

İzmir'in 13 ilçesinde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanesi bulunuyor ve bunlarda toplam 208 depremzede yer alıyor.