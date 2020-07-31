İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da "acemi kasaplar" kendilerini yaraladı İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.

İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, 112 Acil Servis ekipleri ya da özel araçlarla hastanelere getirildi. Hastanelerin acil servislerinde acemi kasaplardan dolayı kısmi yoğunluk gözlendi.

Denizli'de öğlene kadar 96 kişi kurban kesimi esnasında yaralandı. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Öte yandan, İzmir'de 35, Aydın'da 67 ve Manisa'da da 39 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.

Kaynak: AA