İzmir deniz ulaşımında tarife ve ücret değişikliği yapıldı
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İzmir deniz ulaşımında tarife ve ücret değişikliği yapıldı

30.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:47
İzmir deniz ulaşımında tarife ve ücret değişikliği yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfez içi sefer saatlerinde ve araba vapuru ücretlerinde değişikliğe gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, körfez içi sefer saatlerinde ve araba vapuru ücretlerinde değişikliğe gitti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yüzde 50'den fazla düşen yolcu sayısı nedeniyle körfez içi sefer düzenlemesi yapıldığı, ekonomik gereklilikler nedeniyle araba vapuru ücretlerinde artışa gidildiği, bu vapurlar için indirimli saat uygulamasına da son verildiği bildirildi.

Yeni tarifeler, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yeni sefer saatleri

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan yeni düzenleme kapsamında mesai günlerinde; 10.50-14.30 ve 20.20-22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne yapılan seferlerde vapurlar önce Karşıyaka İskelesi'ne uğrayacak.

Mesai günlerinde; 20.10 -22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesi'nden Pasaport/Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde de vapurlar önce Karşıyaka İskelesi'ne yanaşacak.

Mesai günlerinde; ortalama yolcu sayısı 3-10 arasında değişen Karşıyaka-Üçkuyular-Göztepe-Karantina-Karşıyaka hattındaki sefer sayısı, 11'den 6'ya düşürüldü.

Bostanlı-Üçkuyular hattında mesai günleri yapılan araba vapuru seferleri 07.15-10.00 ve 15.00- 20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, diğer saatlerde ise her 20 dakikada bir olacak şekilde artırıldı.

Hafta sonları, Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne yapılan seferlerde vapurlar önce Karşıyaka İskelesi'ne uğrayacak.

Öte yandan, araba vapuru seferlerinde indirimli saat uygulamasına son verildi.

Değişen sefer saatleri, İZDENİZ Genel Müdürlüğünün www.izdeniz.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanacak.

Araç biniş ücretleri arttı

UKOME'nin de onayladığı değişiklikler kapsamında, Bostanlı-Üçkuyular hattında sefer yapan araba vapurlarına araç biniş ücretlerinde de artışa gidildi.

Araç biniş ücretleri motosiklet için 10, otomobil için 18, minibüs ve kamyonet için 35, midibüs için 50, otobüs ve kamyon için 65, tır için ise 135 lira olacak.

Araçların içindeki her yolcu için de (şoför hariç) 1 lira ücret alınması uygulaması devam edecek.

Açıklamada, değişikliklerin "ekonomik gereklilikler" nedeniyle gerçekleştirildiği, "ülke genelinde mil başına en düşük ücretin halen İZDENİZ tarafından uygulandığı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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