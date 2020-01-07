İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler"
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İzmir'den yürek ısıtan görüntüler: "Evsiz vatandaşı elleriyle giydirdiler"

İzmir'in Konak ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.

07.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:00
İzmir'den yürek ısıtan görüntüler:

'in ilçesinde iki vatandaş, üstündeki kıyafetleri çıkartarak soğukta titreyen evsiz vatandaşı giydirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şair Eşref Bulvarı Eski civarında meydana geldi. Cadde kenarında soğuktan titreyen evsiz vatandaşı gören iki şahıs, üzerilerindeki kıyafeti çıkarttı. İki kişi olduğu görülen şahıslar, çıkarttıkları kıyafetler ile evsiz vatandaşı elleriyle giydirdi. Yoldan geçen vatandaşlar da o anlara tanık olarak şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yardımsever vatandaşların iç ısıtan görüntüleri, cep telefonu kameralarına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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