İzmir'den yaraları sarmak için Bozkurt'a gelen gönüllü bir aydır gece gündüz çalışıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi için gönüllü olarak İzmir'den otobüsle gelen Efecan Çiçek, günlerdir ekiplere yardım ediyor.

İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki Çiçek, televizyondan Bozkurt'ta sel felaketi yaşandığını izledi.

Daha sonra yola çıkmaya karar veren Çiçek, otobüsle uzun bir yolculuk yaparak Bozkurt ilçesine ulaştı. İlçede tanıdığı bulunmayan Çiçek, otobüsten iner inmez vatandaşların yardımına koştu.

Burada ekiplere yardım etmeye başlayan Çiçek, Türkiye Diyanet Vakfı ekipleriyle ilçede yaraların sarılması için çalışmaya devam ediyor.

Efecan Çiçek, AA muhabirine, bir süre İstanbul'da çalıştıktan sonra İzmir'e döndüğünü, İzmir depremine tanık olduğunu ve bu durumun kendisini çok etkilediğini söyledi.

Afetlerde insanların nasıl yardıma ihtiyaçları olduğunu gördüğünü ifade eden Çiçek, Bozkurt'taki felaket görüntülerinden sonra elinden ne geliyorsa yardım etmek için ilçeye gelme kararı aldığını anlattı.

Çiçek, "İnsanlara yardım edebileceğimi düşündüm. Daha sonra otobüse bindim. Otobüsle ilk önce Kastamonu'ya, daha sonra Bozkurt'a geldim. Gönüllü olarak hizmetlerde bulunmaya başladım." dedi.

"Bunları yaparken mutluluk duyuyorum"

Bozkurt'ta Türkiye Diyanet Vakfı ekipleriyle tanıştığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Şu anda yemek ve eşya dağıtıyorum, eşya ve su taşıyorum, köylere yardım götürüyoruz. İnsanlara elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken mutluluk duyuyorum. Birbirimizle yardımlaşmamız gerekir. İyi ki gelmişim. Buraya gelirken hiç plan program yapmadım. Televizyonda gördüğüm bir haber sayesinde otobüse binip geldim. Burada işler bitene kadar rutin hayata dönülünceye kadar hizmette bulunmayı düşünüyorum."

Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi Gökhan Dinçel ise Efecan Çiçek'in gönüllülük usulüyle çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Efecan'ın Bozkurt'ta bir süre camide yattığını belirten Dinçel, "Kardeşimizle tanıştığımızda, sırf insanlara yardım için buraya gelip, camide yatmasından çok etkilendik. Tamamen kendi imkanlarıyla buraya gelerek buradaki Bozkurt halkına yardım etmiş. Bundan çok mutlu olduk. Kendisi Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüsü oldu. Buradaki kardeşlerimize yardım etmeye devam ediyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz." diye konuştu.