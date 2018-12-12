İzmir'den Şırnak'a Gönül Köprüsü

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki özel bir okulun öğrencileri, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 235 öğrenciye içerisinde kitap ve kalemlerin bulunduğu hediyeler gönderdi.

Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk'un, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir özel bir okulda görevli Türkçe öğretmeni Duygu Çetmiliyle yaptığı görüşme sonrasında, her iki ilçe arasında mektup kardeşliği başladı.

Narlıdere'de okuyan 235 öğrenci Silopi'de hiç görmedikleri yaşıtlarına mektup yanında kitap ve kalem gönderdi.

Müdür Yardımcısı Murat Doruk teslim aldığı kolileri ve mektupları ikisi köy olmak üzere 5 okulun öğrencilerine ulaştırdı.

Öğretmenler, üzerinde ismi yazılan öğrencilere mektuplarını verdi, büyük heyecan ve sevinç yaşayan öğrenciler, gelen mektupları heyecan içinde okudu.

Mektup alan öğrencilerden Neval Bartan, mektubu almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, İzmir'den mektup gönderen Pelin'e teşekkür ettiğini söyledi.

Diğer öğrenciler de heyecanla gelen mektuplarını okudu.