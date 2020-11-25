İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar
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İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar

25.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:03

- İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar Samsun polisi İzmir'den getirerek piyasaya sürülmek istenilen uyuşturucu haplarla birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

- İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar

SAMSUN - Samsun polisi İzmir'den getirerek piyasaya sürülmek istenilen uyuşturucu haplarla birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Samsun'a satış amaçlı müşterek uyuşturucu madde getirecekleri bilgisini aldıkları C.G., A.Ç. ve M. A. isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. C.G. isimli şahıs İzmir dönüşünde Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 146 adet ecstasy hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında A.Ç. ve M. A. isimli şahıslar İzmir dönüşünde Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar
İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar
İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar
İzmir'den Samsun'a getirilen uyuşturucu haplarla yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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