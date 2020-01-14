İzmir'den 'mülteci ölümlerini durdurun' çağrısı

14.01.2020 15:21 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:22

İZMİR'de basın açıklaması yapan sivil toplum ve dernek üyeleri, mülteci ölümlerinin durdurulması için iltica hakkının uygulanmasını istedi.

Konak'ta bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) binasındaki basın toplantısında, mültecilerin daha iyi bir hayat için farklı ülkelere gitmek isterken hayatlarını kaybettikleri anımsatıldı. Toplantıda, Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamları da paylaştı. Raporda, 2019 yılı içerisinde Ege Denizi'nden 60 binin üzerinde mültecinin geçiş yaptığı ve bir o kadar da mültecinin geçiş yaparken engellendiğini bilgisine yer verildi. Yine Ege Denizi'nde geçen yıl 71 insanın hayatını kaybettiği, son 20 yıldır Avrupa topraklarına giriş yaparken ölenlerin sayısının ise 34 bini aştığı belirtildi. Açıklamayı yapan İHD Ege Bölge Sorumlusu Mehmet Akel, Suriye iç savaşının başlamasının üzerinden 9 yıl geçtiğini, bu sürede dünyanın birçok başka ülkesinde de çatışmalarla beraber açlık ve yoksulluğun her geçen gün arttığını belirterek, dünyanın en varlıklı ülkelerinin sınırlarını mültecilerin yasal girişine kapatarak, onları göçmen kaçakçılarına muhtaç ettiğini söyledi. Dünya genelinde her 113 kişiden birinin yurtlarını terk ederek güvenli bir bölgeye geçiş yapabilmek için yollara düştüğünü söyleyen Akel, "Türkiye ise çatışma ve siyasi belirsizlik ortamlarının sürdüğü Suriye, Afganistan, Kongo, Filistin, Irak ve İran gibi ülkelerden gelen mültecilerin Avrupa'ya geçiş noktasında bulunuyor. Mülteciler, ölümü göze alarak, insan onuruna yakışır hayatlar yaşayabileceklerine ve güvende olacaklarına inandıkları Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı sürdürüyor. Ancak Avrupa'nın artarak devam eden güvenlik politikalarından dolayı yüz binlerce mülteci Türkiye'ye sıkışmış durumda" dedi.

Kaynak: DHA