İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli

İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Balçova Belediyesi, Marmaris'te başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak aracıyla Marmaris'e bir su tankeri gönderdi.

İzmir'de Balçova Belediyesi, Marmaris'te başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak aracıyla Marmaris'e bir su tankeri gönderdi. Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi (ÇAK) de, Manavgat'ta meydana gelen ve geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınamayan orman yangını bölgesinde yapılan çalışmalara destek olmak için Antalya'ya gitti.

Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, dayanışma büyüyerek devam ediyor. Üç gün önce Marmaris'te başlayan yangın nedeniyle Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı arayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın su tankerlerine ihtiyaçları olduğunu ifade etmesi üzerine, 18 tonluk bir su tankeri Balçova'dan Marmaris'e hareket etti. Bölgeye ulaşır ulaşmaz söndürme çalışmalarına katılarak arazöz ve itfaiyelere su desteği sağlayan araç, yangın sönene kadar Marmaris'te görev yapacak.

Geçen yıl Balçova'da da bir orman yangını yaşadıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Böyle günler dayanışma günleridir. Balçova Belediyesi olarak yanan ağaçlara ve ormanı yuva yapmış canlılara bir damla su olmak bizim için görevlerin en kutsalıdır. Umarım en kısa sürede yangın söndürülür" dedi.

Çiğli Belediyesinden yangın kabusu yaşanan Manavgat ve Marmaris'e destek

Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi de, lojistik çalışmalara destek olmak amacıyla Manavgat'a gitti. ÇAK ekibinin, yerleşim alanlarına kadar sıçrayarak yangından zarar gören vatandaşlara destek olduğu ifade edildi.

1 araç ve 5 personel Manavgat'ta destek verecek

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün talimatıyla yola çıkan ekipte bir adet tam teçhizatlı arama kurtarma aracı ve 5 deneyimli personel yer aldı. Aralarında sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen alanlarda yürütülen lojistik destek çalışmalarında görev alıyor.

1 arazöz de Marmaris'e gitti

Çiğli Belediyesine ait bir arazöz de yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere AFAD'ın talebiyle Marmaris'e gönderildi.

Başkan Gümrükçü: "Geleceğimiz için dayanışma günü"

Son günlerde farklı şehirlerde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntü içerisinde takip ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizin dört bir yanından peş peşe gelen orman yangını haberleri hepimizin yüreğini dağladı. Özellikle Manavgat'ta yaşanan yangının yerleşim alanlarına sıçraması elim sonuçlara yol açtı. Çiğli Belediyesi olarak, daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bugünde sorumluluk alarak yaşanan krizin en az hasarla atlatılması için bölgeye arama kurtarma ekibimizi yolladık. 1 arazözümüz de Marmaris'teki çalışmalarda kullanılacak. Umarım yaşanan bu acı süreç çok daha vahim sonuçlara ulaşmadan sonlandırılır ve o bölgelerdeki yaralarımızı bir an önce sarmaya başlarız. Sadece Manavgat'ta değil orman yangınlarının meydana geldiği diğer şehirlerimizdeki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz" dedi. - İZMİR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Çağatay Akman Prens William
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'den Marmaris ve Manavgat'a yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 15:12:33. #1.16#

title