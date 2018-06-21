İzmir'den Mardin'e Tersine Göç Etmek İstediklerini Gördük"

AK Parti Mardin Milletvekili ve İzmir milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin'in Savur ilçesinde tekstil üssü kurulacağının açıklanmasının ardından İzmir'de çalışan bazı Mardinlilerin Mardin'e göç etmek istediklerini gördüklerini belirtti.

Milletvekili Çankırı, yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin mitinginde Mardinli bir iş adamının Savur ilçesinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil üssü kuracağının müjdesini verdiğini kaydetti.

Gerçekleşmesi için büyük emek verdiği projenin Mardin - İzmir arasında kurulacak istihdam köprüsünün ilk adımı olacağını anlatan Çankırı, "İzmir'de Savurlu aileye ait firmada toplam çalışan bin 640 personelin yüzde 15'i Mardinlilerden oluşuyor. Yapılan anket çalışması sonucunda işletmede çalışan 73 Mardinli personelin şimdiden doğdukları topraklara yani İzmir'den Mardin'e tersine göç etmek istediklerini gördük." ifadelerini kullandı.

Çankırı, şunları kaydetti:

"Bu arzu aslında Mardin'de yatırım alanı oluşturulduğunda hiçbir Mardinlinin memleketlerini terk etmek istemediği yönündeki eğilimini de ortaya koyuyor. Kadim şehrimiz Mardin'in terör belasından kurtulması, huzur iklimine kavuşmasıyla birlikte Mardin'de her alanda benzer dev yatırımların hayata geçirileceğinden eminim."