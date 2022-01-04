İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı - Haberler
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İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı

İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlı tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceğini öğrenen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.S'nin (31) bindiği ticari taksiyi takibe aldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceğini öğrenen polis ekipleri, yabancı uyruklu A.S'nin (31) bindiği ticari taksiyi takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan A.S'nin üzerinden 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Afganistan uyruklu A.S'nin emniyetteki ifadesinin ardından İzmir'de kaldığı otelde yapılan aramada da 500 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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