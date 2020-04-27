İzmir'den Manisa'ya babalarına sürpriz yaş günü
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İzmir'den Manisa'ya babalarına sürpriz yaş günü

- İzmir'den Manisa'ya babalarına sürpriz yaş günü İzmir'de yaşayan 3 kız kardeş Manisa'daki babalarına Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı İzmir'in Menemen ilçesinde oturan Sevil-Serap ve Selda isimli 3 kız kardeş, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan...

27.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:58
İzmir'den Manisa'ya babalarına sürpriz yaş günü

- İzmir'den Manisa'ya babalarına sürpriz yaş günü

İzmir'de yaşayan 3 kız kardeş Manisa'daki babalarına Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı

MANİSA - İzmir'in Menemen ilçesinde oturan Sevil-Serap ve Selda isimli 3 kız kardeş, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan babaları Mehmet Şardağ'ın 75'inci yaş gününü Alaşehir Vefa Destek Grubu aracılığıyla pasta göndererek kutladı. Kızlarının sürprizi karşısında oldukça heyecanlanan baba Şardağ, ekiplere ve kızlarına teşekkür etti.

İzmir'de oturan Selda -Sevil ve Serap kardeşler, Alaşehir'de oturan babaları Mehmet Şardağ'ın 75'inci yaş gününü kutlamak istedi. Ancak korona virüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Alaşehir'e gidemediler. Bunun üzerine 3 kardeş Alaşehir kaymakamlığından yardım istedi. Kaymakam Abdullah Uçgun, Vefa Destek Grubu kanalıyla yardımcı olabileceklerini söyledi. 3 kız kardeş bir pasta alıp, babalarına sürpriz yapılmasını istedi.

Alaşehir Vefa Destek Grubu, aldıkları pastayı Sarısı Mahallesi Atatürk Bulvarında oturan ve 75 yaşında olduğu için dışarıya çıkamayan baba Mehmet Şardağ'ı evinde ziyaret ederek, kızlarının gönderdiği yaş günü pastasını taktim etti. Baba Mehmet Şardağ sürpriz karşısında duygulanarak, kızlarına ve Vefa Destek Grubuna teşekkür etti.

Kızlardan en büyük olan abla Selda Sevimli, "Babamın bugün doğum günü biz evlatları olarak, İzmir'de oturuyoruz, dışarıya çıkma kısıtlamasından dolayı kutlamaya gidemedik. Alaşehir kaymakamlığını aradık. Sağ olsunlar Vefa Destek Grubu bize yardımcı oldu. Babamın doğum gününü bizim adımıza kutladı. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Babacığım doğum günün kutlu olsun." dedi.

Sevil Irmak ve Serap Akgüner de babalarının doğum gününü kutlayarak, Alaşehir Kaymakamlığı Vefa Grubuna teşekkür ettiler.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, babalarının yaş günlerini kutlayamamışlar, babalarının doğum gününü kutlamak için bizden yardım istediler. Bizde Vefa Destek Grubumuz kanalıyla, aldığımız pasta ile baba Mehmet Şardağ'ın 75'inci yaş gününü kutladık. Bizim amacımız vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, mutlu edebilmek. Dünya çapında salgın olan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınından en az etkilenmek için vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Yeter ki vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar." dedi.

İzmir'den Manisa'ya babalarına sürpriz yaş günü

Kaynak: İHA

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