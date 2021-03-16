İzmir'den kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
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İzmir'den kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

16.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:14
İzmir'den kovalamaca sonucu durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçta bulunan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinden yola çıkan polis, uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edilen zanlıya ulaştı ve operasyonla yakaladı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kavşakta uygulama yaptığı esnada bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araç, uygulama noktasından kaçarak uzaklaştı. Polisler, hemen kaçan aracın peşine düştü. Araç, kovalamaca sonucu durduruldu ve içindeki M.A. (32) ile H.U. (27) adlı şahıslar araçtan indirildi. Şahısların üst aramasını yapan ekipler, bir miktar metanfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan iki şahıs, ilk ifadelerinde uyuşturucu maddeyi N.S. (41) adlı şahıstan temin ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu uyuşturucuyu maddeyi sattığı tespit edilen N.S.'nin evinin evine operasyon yaptı. Aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet esrar fişeği, 1 adet payp düzeneği ve bir miktar bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli N.S., Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, N.S.'yi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklayarak cezaevine gönderirken, kovalamaca sonucu yakalanan M.A. ile H.U. ise serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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