İzmir'den iyi haber geldi: Orman yangını kontrol altında

20.08.2019 19:25

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan 54 saat süren orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında 500 hektarlık alanın yandığını söyledi. Uçak tartışmalarına da değinen Pakdemirli, "Yangın üzerinden siyasi rant sağlamayı doğru bulmuyorum" dedi. Pazar günü öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar yayılan orman yangınından 54 saat sonra iyi haber geldi. Yaklaşık 500 hektar alanın küle döndüğü yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Pazar gününden bu yana bölgede bulunan, çalışmaları hem havadan hem de karadan takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alanı havadan teftiş ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Pakdemirli, "Biz buraya geldiğim gün rüzgar sebebiyle yangının büyüyebileceği belliydi. Nemin düşmesi ve rüzgarın artması bizim aleyhimize oldu. Burada bir yangınla değil, ufak ufak yüzlerce yangınla uğraştık. Ancak Tırazlı'da çıkan yangın kontrol altına aldık. Soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Son duman tütene, arazi tamamen sönene kadar çalışmalar sürecek. Bu yangında bize destek olan tüm kurumlara teşekkür ederim" dedi.

"SİYASİ RANTA ÇEVİRMEK İSTENİYOR" İzmir'de çıkan orman yangınını siyasi ranta çevirmek isteyenler olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Kanarya Adaları'nda, Sibirya'da ve Kanada'da da yangınlar var. Bunlarla mücadele etmek kolay değil. Bu alanda dünyanı en iyi ülkesiyiz. İlk müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Tek amacımız bir ağacın daha az yanması. Muğla'da çıkan yangınla benzer bir yangındı ama yüzde 50 daha az helikopter kullandık. Alet ve ekipmanı eksik kullanmadık. Hatta gereğinden biraz fazla bile kullandık. 48 saattir çok fedakarca bir çalışma ortamında birlikte olduk. Ancak yangın fırsatçıları var. Hayatlarında bir kez buraya gelmeden bu işi siyasi ranta çeviren klavye şövalyeleri var. Bugün bizi en mutlu eden konu yangının kontrol altına alınması oldu. Her gün her dakika dünden daha iyi konuma getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"THK'DA 3 TANE UÇAK VAR" Uçak tartışmalarına da değinen Pakdemirli, "Geçen seneden bu yana 6 helikopteri filomuza ekledik. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor ama yangını hedeflemesi çok daha zor. Helikopterler bölgede bulunan göletlerden su çekebiliyorlar. Ancak uçağın 2.2 km bir piste ihtiyacı var. Barajlarda bu büyüklüğü bulması mümkün değil. Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesiyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK'da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

"KİRALANAN UÇAKLAR ÇOK ESKİ" Yurtdışından kiralanan uçakların eski ve güvenlik bakımından sorunları olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı, "Bir ağaç daha az yansın diye mücadele ediyoruz. Ancak insan hayatı da bizim için değerli. Dışardan kiralama yaptığımız zaman uçaklara orman personelleri binmek istemiyor. Çünkü güvenli olduğunu düşünmüyorlar. Binmek isteyenler buyursunlar binsinler. Çünkü uçaklar 1960'lı modellerde ve teknik olarak iyi seviyede değiller. Bunun yanı sıra teknik özellikleri son derece kısıtlı ve sınırlı. Uçakları konu etmek siyasi rant olduğunun göstergesidir" dedi.

SOYER'E CEVAP Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yanan alanların bir metrekaresini dahi imara açmayacağız" sözlerine atıfta bulunan Bekir Pakdemirli, "İzmirli siyasileri burada görmek isterdim. Gelemiyorlarsa bile telefon açmalarını beklerdim. Bu işte siyaset ve particilik olmaz. Burada hepimizin ciğerleri yanıyor. Tüm vatandaşlarımızın tek vücut olması lazım. Biz burada bir savaş veriyoruz. O sebeple bu işin üzerinden siyasi rant yürütülmemesi lazım. Bazı siyasetçileri yarım saat gelip görüntü verdikten sonra 'Burayı imara açmayacağız" diye açıklama yaptı. Anayasanın 169. Maddesi zaten orman alanlarını korumaya almıştır. Bunların üzerinden siyasi rant elde etmeyi doğru bulmuyorum. Devlet ormanları imara konu edilemez. Bu söyleyenler bir örneğini göstersinler" dedi.

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ Yangının sabotaj olabileceğini altını çizen Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelede iyi olabiliriz ama daha hassas olmamız lazım. Toplumu daha fazla bilinçlendirmemiz lazım. Kolluk kuvvetleri henüz yangının sebebini bulmuş değil. Açıkçası iyi niyetli de düşünmüyorum. Kasti çıkan yangınlarda müebbet hapis cezası da var. Bunun yanı sıra ihmal konularında da çok dikkatli olmamız lazım. Burada yanan ağaçları bir günde dileriz belki ama bu yaşamı 50 yılda yerine getirebiliriz" şeklinde konuştu.

REKORLAR KİTABI'NA GİRECEK Kasım ayında ülkenin farklı şehirlerinde olmak üzere bir günde 3 milyon ağaç dikileceğini aktaran Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yanan ağaçlar sebebiyle toplumdaki hassasiyeti anlıyoruz ve bundan da memnunuz. Yanan alanları en kısa sürede rehabilite etmek için en hızlı şekilde çalışacağız. Kasım ayında 3 milyon fidan ağaç dikerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecektik. Burası da fırsat oldu. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Sinan Yeniçeri - Tolga Tahçı/İHA)

Kaynak: İHA