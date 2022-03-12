İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinden Suriye'nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerini taşıyan tır gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kocabaş, yaptığı açıklamada "Kış Üşütüyor" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi ve yatak gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırını yola çıkardıklarını belirtti.

Kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Kocabaş, ilçeden 169. tırın Suriye'ye uğurlandığını, Afganistan ve Ukrayna'daki mültecilere de insani yardım sağladıklarını kaydetti.