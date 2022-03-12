İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi

İzmir'in Tire ilçesinden Suriye'nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerini taşıyan tır gönderildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinden Suriye'nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerini taşıyan tır gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kocabaş, yaptığı açıklamada "Kış Üşütüyor" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi ve yatak gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırını yola çıkardıklarını belirtti.

Kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Kocabaş, ilçeden 169. tırın Suriye'ye uğurlandığını, Afganistan ve Ukrayna'daki mültecilere de insani yardım sağladıklarını kaydetti.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

Kocabaş, Suriye, İdlib, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title