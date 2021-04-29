İzmir'den Germencik'e yolcu otobüsü hibe edildi
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İzmir'den Germencik'e yolcu otobüsü hibe edildi

İzmir'den Germencik'e yolcu otobüsü hibe edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Germencik Belediyesi'ne yolcu otobüsü hibe etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Germencik Belediyesi'ne yolcu otobüsü hibe etti.

Belediyeler arasında koordinasyon ve işbirliği konusunda önemli adımlar atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş bu anlamda hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kurulan iyi ilişkilerin bir sonucu, geçtiğimiz aylarda belediye meclis gündeminde yer alan hibe otobüsü teslim alan Germencik Belediyesi yetkilileri ilçeye getirdi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Germencik Belediyesi'nin otobüs paylaşımı sosyal medyada vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördü. İlçeye kazandırılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş belediyeler arası iş birliği ve koordinasyona önem verdiklerini, uyumlu çalışmalar neticesinde karşılıklı dayanışmayla üstesinden gelinmeyecek sorun yok dedi. Hibe otobüs ile ilgili de açıklama yapan Belediye Başkanı Öndeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şunları kaydetti. "İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünce belediyemize hibe edilen otobüsü teslim aldık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere ESHOT Genel Müdürlüğümüz ve emeği geçen herkese Germencik halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halkımızın hizmetine sunacağımız otobüsümüz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - AYDIN

İzmir'den Germencik'e yolcu otobüsü hibe edildi
İzmir'den Germencik'e yolcu otobüsü hibe edildi
İzmir'den Germencik'e yolcu otobüsü hibe edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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