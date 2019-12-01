01.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:45

İzmir'den gelen öğrenciler Siirt'i gezdi.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İzmir'den Siirt'e gelen 40 öğrenci 890 yıllık Ulu Cami ile Deliklitaş'ı ziyaret etti.

Proje koordinatörü Işıl Önlü, 40 öğrencinin 4 öğretmen nezaretinde geldiği Siirt'te çok sıcak karşılandıklarını belirterek, bu tür projelerin doğu ile batı arasındaki bağları güçlendirdiğini söyledi.



İki günlük Siirt ziyaretinde kentin tarihi yerlerini gezdiklerini belirten Önlü, "Siirt dışarıdan görülen terör algısını kırmak istiyoruz. Misafirperver bir halk olan Siirtliler bizi çok sıcak karşıladı. Yeni arkadaşlıklar edinen öğrenciler aynı zamanda farklı kültürleri de öğreniyor." dedi.



Öğrencilerden Beyza Sit ise, Siirt'i çok sevdiklerini belirterek, "Deliklitaş'ta kuş yemliği yaptık." diye konuştu.

Kaynak: AA