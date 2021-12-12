İzmir'den engelsiz yaşam için örnek adım

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka bir engelli politikası mümkün" vizyonu doğrultusunda İzmir örnek bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir, toplu ulaşım araçları yönetmeliğini görme engellilerin rehber köpeklerle seyahat etmesine olanak sağlayacak şekilde düzenledi. Rehber köpek uygulamasının yaygınlaşması için görme ve işitme engelli yurttaşlara rehber köpekler Bulut ve Kara eşliğinde eğitim verildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "engelsiz bir İzmir inşa etme" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, engellilerin yaşamını kolaylaştıracak örnek bir çalışmaya daha imza attı. Görme engelli yurttaşların günlük yaşamda hayatını kolaylaştıracak rehber köpeklerle birlikte toplu ulaşımdan yararlanmasını sağlamak için toplu ulaşım araçları yönetmeliği düzenlendi. 2019 yılında ilk kez otobüsler için alınan kararın ardından metro, tramvay ve deniz ulaşımında da rehber köpek uygulamasına yer verildi.

Eğitim de verildi

Rehber köpek kullanımının İzmir'de yaygınlaşmasına da önderlik eden Büyükşehir, İzmir'deki görme ve işitme engelli derneklerinin temsilci ve üyelerine uygulamayı tanıttı. Türkiye'de sadece bu alanda eğitim veren ve İstanbul'da bulunan Rehber Köpek Derneği yöneticileri ve üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy Sosyal Yaşam Yerleşkesi'nde rehber köpek uygulamasını tanıttı. Rehber Köpek ve Hareketlilik Eğitmeni Burcu Bora, rehber köpeklerin görme ve işitme engelli yurttaşların hayatlarını nasıl kolaylaştıracağı hakkında bilgi verirken, rehber köpeklerin eğitim süreçlerine de değindi.

Erişilebilir İzmir

Rehber köpek uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilik hukuku kapsamında engelli başlığında İzmir'in erişilebilirliğini sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Rehber köpek uygulamasını da hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Çizdiğimiz büyük fotoğrafla hayatı herkese erişilebilir kılmak için hareket ediyoruz" dedi.

Rehber köpekler günlük hayatta yer alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Engelli Hizmetler Şube Müdürü Mahmut Akkın ise, "Dünyada çok yaygın olan rehber köpek uygulamasını kentimize kazandırmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğüyle rehber köpekleri görme engellilerimizin günlük hayatına dahil etme konusunda ciddi bir çalışmanın ilkini gerçekleştirdik. Bugün görme engelli yurttaşlarımıza rehber köpek uygulamasını tanıttık ve eğitimini verdik. Ulaşım Daire Başkanlığımızla yürüttüğümüz çalışmalar oldu. Görme engelli yurttaşlarımızın rehber köpekleriyle toplu ulaşımdan yararlanması için ulaşım yönetmeliğinde düzenleme yaptık. 2019 yılında otobüslerde başlattığımız bu uygulama şimdi tüm toplu ulaşım araçlarımız için geçerli. Bir görme engelli yurttaşımız rehber köpeği ile toplu ulaşımı kullanabiliyordu ancak yaptığımız düzenleme ile uygulamayı resmiyete kavuşturmuş olduk. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyoruz. Erişilebilir bir kent yaratmak için Başkanımızın çizdiği tercihli bir politika var. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızla birlikte yol almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok değerli bir uygulama

Kısmen görme engelli yurttaş Mehmet Aktaş da uygulamanın faydalı olacağını, toplumun da görme engelliyi elinde köpeğiyle kabul etmeye hazır olması gerektiğini vurguladı. İşitme engelli vatandaş Özge Şahin de, "Projeyi inanılmaz derecede beğendim. Zaten köpek ve kedi beslediğim için çok uygun olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini yakından takip ediyorum. Hem görme hem işitme engelli arkadaşlarımız var. Onların yaşamı daha zor. Rehber köpekler ile strese girmeden bir eş, partner olarak bir hayat geçireceklerini gözlemlemiş oldum" dedi.

Tanıtım toplantısına kendisi de görme engelli olan Rehber Köpek Derneği Başkanı Av. Nurdeniz Tuncer, labrodor cinsi rehber köpeği Kara, dernek üyesi Kemal Görey Beydağı ise golden cinsi Bulut ile katılarak uygulamayı anlattı.

Rehber köpekler nedir?

Rehber köpekler uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtikten sonra görme engelli bireylere her ortamda eşlik eden güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak tanıyan özel köpeklerdir. Özel olarak eğitilmiş bu köpekler görme engellilerin hareket kabiliyetlerini artırmalarına, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta dolaşmalarına yardımcı olur. Dünyanın ilk rehber köpek okulu 1916 yılında açıldı. 1. Dünya Savaşı'nda görme yetilerini kaybeden askerlere rehberlik etmesi için yetiştirildiler. Bugün pek çok ülkede rehber köpek okulları ve rehber köpek dernekleri aracılığıyla binlerce köpek eğitim görüyor.

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