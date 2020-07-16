İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı

İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldıMelis KARAKUZULU-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)-LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

16.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:49

İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı

Melis KARAKUZULU-Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)-LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirlerle gerçekleşen sürece rağmen Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş(14) da, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları doğru cevaplayan Akbaş, 'Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci sayısı ise 181 oldu. Bilnet Okulları, eğitim sektöründe 3. yılını tamamlarken 2019-2020 öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş, 500 tam puan alarak LGS Türkiye birincileri arasında yer aldı. Koronavirüs sürecinde online eğitimine devam ederek sınava hazırlanan Akbaş, azimle çalışarak birinciliğe adını yazdırdı.

"BEKLEDİĞİM BİR SONUÇTU"

Enes Akbaş, 'Sonuçları beklerken heyecanlıydım. Ama beklediğim bir sonuçtu çünkü cevaplarımı kontrol etmiştim. Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim. Sınav öncesinde çok fazla stresim yoktu, pek strese giren bir insan değilim. Lisede sayısal seçeceğim, üniversitede mühendislik okumak istiyorum' dedi.

'TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ'

Bilnet olarak LGS'de Türkiye birincisi çıkarmanın oldukça gurur verici olduğunu söyleyen Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, Bilnet Okullarında uyguladıkları eğitim sisteminin ne kadar başarılı olduğunun bir kez daha altını çizdi. Sağ, 'Öğrencimiz Enes Akbaş'ın LGS sınavında kazandığı bu büyük başarı sebebiyle, Bilnet ailesi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bu yıl yapılan LGS sınavı çok zor ve olağanüstü koşullarda yapıldı. Öğrencilerimiz pandemi dolayısıyla eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kaldı. Hem onlar hem de veliler için bu zorlu süreci Bilnet Okulları olarak başarıyla atlattık. LGS'de aldığımız bu başarı da bizim eğitimdeki başarımızın bir göstergesi oldu. Okullarımızın öğretim programları okul öncesinden üniversiteye kadar kişisel ve bilişsel becerileri geliştirmek üzere kurgulanmıştır. Enes Akbaş ise disiplinli ve sistemli bir öğrenci olarak, okulumuzun eğitim ve öğretiminden, başarılı bir şekilde yararlanarak, okulumuzdaki öğrenme yolculuğunu tamamladı. Bu büyük başarısı için öğrencimizi, ailesini ve öğretim yolculuğunda ona rehberlik eden tüm Bilnet Okulları öğretmenlerini tebrik ediyorum.' diye konuştu.

'İZMİR'DE İLK YILIMIZDA BAŞARIYA TAŞIDI'

COVID-19 sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı uzaktan eğitim kararı ile evde geçirilen bu süreçte Bilnet Okullarında online eğitimden hem öğrencilerin hem de velilerin memnun kaldığını belirten Sağ, 'Pandemi dolayısıyla öğrencilerinin eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için hemen aksiyon aldık 'Bilnet Live Academy' platformunu geliştirdik. Bu platform sayesinde haftanın her günü yapılan canlı dersler sayesinde öğrencilerin olayları analiz edip yorumlamaları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri için çeşitli fırsatlar sunduk. Bu da bizi İzmir'de ilk yılımızda başarıya taşıdı? şeklinde konuştu.

İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada Magazin
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu Güncel
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim Güncel
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce...
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
10-15 kağıt toplayıcısı, tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, tek adama bıçak ve sopalarla saldırdı! O anlar anbean kamerada
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
Futbolda şike kumpası davası 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Bülent Turan Fatih Sultan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Sıla Hadise Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 13:51:36. #1.14#
title