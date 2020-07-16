İzmir'den Enes, LGS birincileri arasında yer aldı LİSELERE Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LİSELERE Geçiş Sınavı ( LGS ) sonucunda sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Pandemi nedeniyle olağanüstü tedbirlerle gerçekleşen sürece rağmen Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş(14) da, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları doğru cevaplayan Akbaş, "Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçlarını açıkladı. Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci sayısı ise 181 oldu. Bilnet Okulları, eğitim sektöründe 3. yılını tamamlarken 2019-2020 öğretim döneminde faaliyetlerine başlayan Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş, 500 tam puan alarak LGS Türkiye birincileri arasında yer aldı. Koronavirüs sürecinde online eğitimine devam ederek sınava hazırlanan Akbaş, azimle çalışarak birinciliğe adını yazdırdı.

"BEKLEDİĞİM BİR SONUÇTU"

Enes Akbaş, "Sonuçları beklerken heyecanlıydım. Ama beklediğim bir sonuçtu çünkü cevaplarımı kontrol etmiştim. Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim. Sınav öncesinde çok fazla stresim yoktu, pek strese giren bir insan değilim. Lisede sayısal seçeceğim, üniversitede mühendislik okumak istiyorum" dedi.

"TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ"

Bilnet olarak LGS'de Türkiye birincisi çıkarmanın oldukça gurur verici olduğunu söyleyen Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, Bilnet Okullarında uyguladıkları eğitim sisteminin ne kadar başarılı olduğunun bir kez daha altını çizdi. Sağ, "Öğrencimiz Enes Akbaş'ın LGS sınavında kazandığı bu büyük başarı sebebiyle, Bilnet ailesi olarak çok mutlu ve gururluyuz. Bu yıl yapılan LGS sınavı çok zor ve olağanüstü koşullarda yapıldı. Öğrencilerimiz pandemi dolayısıyla eğitimlerini evden sürdürmek zorunda kaldı. Hem onlar hem de veliler için bu zorlu süreci Bilnet Okulları olarak başarıyla atlattık. LGS'de aldığımız bu başarı da bizim eğitimdeki başarımızın bir göstergesi oldu. Okullarımızın öğretim programları okul öncesinden üniversiteye kadar kişisel ve bilişsel becerileri geliştirmek üzere kurgulanmıştır. Enes Akbaş ise disiplinli ve sistemli bir öğrenci olarak, okulumuzun eğitim ve öğretiminden, başarılı bir şekilde yararlanarak, okulumuzdaki öğrenme yolculuğunu tamamladı. Bu büyük başarısı için öğrencimizi, ailesini ve öğretim yolculuğunda ona rehberlik eden tüm Bilnet Okulları öğretmenlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

"İZMİR'DE İLK YILIMIZDA BAŞARIYA TAŞIDI"

COVID-19 sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı uzaktan eğitim kararı ile evde geçirilen bu süreçte Bilnet Okullarında online eğitimden hem öğrencilerin hem de velilerin memnun kaldığını belirten Sağ, "Pandemi dolayısıyla öğrencilerinin eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için hemen aksiyon aldık 'Bilnet Live Academy' platformunu geliştirdik. Bu platform sayesinde haftanın her günü yapılan canlı dersler sayesinde öğrencilerin olayları analiz edip yorumlamaları, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri, evrensel değerler ve kültürel farklılıkları kavramaları, bilimsel ve sosyal alanda kendilerini ifade etmeleri için çeşitli fırsatlar sunduk. Bu da bizi İzmir'de ilk yılımızda başarıya taşıdı" şeklinde konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA