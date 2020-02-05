İzmir'den Elazığ'a 3 bin boyoz gönderildi

05.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:31

İzmir Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 bin adet boyoz gönderdi.



24 Ocak tarihinde meydana gelen depremde, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 1600'ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı. Depremden etkilenen 100 bin kişi ise evlerinden mahrum kalmıştı. Binlerce depremzede çadır ve spor salonlarında yaşamlarına devam ederken Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar gönderildi. Depremzedelere bir yardım da İzmir Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonundan geldi. Kızılay Karşıyaka Şubesi aracılığıyla gerçekleşen yardımda İzmirli boyozcular, 3 bin adet boyozu kutulara doldurdu. İzmirli boyoz ustaları, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve şube çalışanları boyoz dolu kutuları kargo aracına yükledi. Daha sonra kargo aracı Elazığ'ulaşmak üzere yola çıktı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu Başkanı Burhan Orhan, federasyon olarak ellerinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine katıldıklarını söyledi. Başkan Orhan, "Daha önce Afrin'deki askerlerimize ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize 10 bin tane boyoz yollamıştık. İzmir'in boyozcuları gerçekten çok hassas ve çok duyarlı. Elazığ'da yaşananlara sessiz kalmak istemediler. Farkındalık olması açısından ses getirmeye çalışalım dedik. Boyoz ustalarımız, işçilerimiz hatta temizlikçilerimiz projemize destek verdiler. Kimisi 10 tane kimisi 100 tane boyoz desteği verdi, herkes durumuna göre bir destek çıkmak istedi. İzmir'in boyozcuları olarak Elazığ'a 3 bin tane boyozu pişmiş vaziyette Kızılay aracılığıyla Karşıyaka'dan yolladık. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde boyoz sanatkarları olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA