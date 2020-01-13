İzmir'den çalınıp İnegöl'de bulunan 80 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi
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İzmir'den çalınıp İnegöl'de bulunan 80 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi

İzmir'den çalınmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından bulunan 80 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

13.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:30
İzmir'den çalınıp İnegöl'de bulunan 80 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi

'den çalınmasının ardından 'nın ilçesinde tarafından bulunan 80 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Çalıntı hayvanların bulunduğu tırın İnegöl'e geldiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.U. idaresindeki 16 KDP 74 plakalı aracı kent merkezi girişinde durdurdu.

Sürücü D.U. ile araçta bulunan U.C. gözaltına alındı.

Tırdaki küçükbaş hayvanlar ise İnegöl'e gelen çiftçi Yusuf Tekin'e teslim edildi.

Kaynak: AA
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