İzmir'den çalınan motosiklet, Manisa'da hastane otoparkında bulundu İZMİR'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu Manisa Şehir Hastanesi'nin otoparkında bulundu.

İZMİR'in Torbalı ilçesinden 8 ay önce çalınan motosiklet, polis ekiplerinin çalışması sonucu Manisa Şehir Hastanesi'nin otoparkında bulundu. Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli 'Yunus' timleri, açık ve kapalı otoparklarda rutin kontrol yaptı. Ekipler, Manisa Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkında, park halindeki plakasız motosikletten şüphelendi. Motosikletin şasi numarasını kontrol eden ekipler, İzmir'in Torbalı ilçesinden 23 Temmuz'da çalındığını tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları parmak izi çalışması sonrası motosiklet otoparka çekildi. Motosikleti kim ya da kimlerin çaldığının belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA