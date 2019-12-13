İzmir'den çalınan 1 tır dolusu temizlik malzemesi Aydın'da bulundu
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İzmir'den çalınan 1 tır dolusu temizlik malzemesi Aydın'da bulundu

İzmir'den çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatılan 3 bin 122 şişe temizlik malzemesi, Aydın'da bir depoda bulundu.

13.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:06
İzmir'den çalınan 1 tır dolusu temizlik malzemesi Aydın'da bulundu

'den çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatılan 3 bin 122 şişe temizlik malzemesi, 'da bir depoda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den bir tır dolusu temizlik malzemesinin çalınarak Aydın'a getirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Malzemelerin kentteki bir depoda olduğunu tespit eden ekipler operasyon yaptı.

Operasyonda 3 bin 122 şişe temizlik malzemesi ele geçirildi.

Adreste bulunmayan tır şoförü E.Ö'nün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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