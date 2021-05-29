İzmir'den çaldığı kamyonetle Konya'da yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

İzmir'den çaldığı kamyonetle geldiği Konya'da yakalanan ve daha önceden 27 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir'den çaldığı kamyonetle geldiği Konya'da yakalanan ve daha önceden 27 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli serbest bırakıldı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir kamyonetin sürücüsünü kovalamaca sonrası yakaladı.

Yapılan kontrolde, aracın İzmir'den çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü Sinan T'nin (30) "uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanma, oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, yağma, gasp ve alkollü araç kullanma" suçlarından 27 suç kaydının olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun