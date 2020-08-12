İzmir'den çaldı, Kuşadası'nda yakalandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen bekçiler İzmir' den çalındığı tespit edilen motorsikleti şüphelisiyle birlikte yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriye gezen bekçiler İzmir' den çalındığı tespit edilen motorsikleti şüphelisiyle birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Zafer Sokak üzerinde devriye gezen Çarşı ve Mahalle Bekçileri plakasız bir motosikletten şüphelenip durdurdu. Yapılan şase sorgulamasında motosikletin 13 Temmuz tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesinden çalındığı tespit edildi. Motosikleti kullanan V.A. bekçiler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli V.A.'nın daha önce de hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA