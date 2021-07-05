İzmir'den Bozkurt'a Destek Eli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir tarafından yapımına başlanan Bozkurt Belediyesi'nin yeni hizmet binasının inşaat alanını yerinde gören Soyer, "Bu bina bir sembol. Çok daha büyük adımları elbirliğiyle atacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Burdur'un ardından Denizli'nin Bozkurt ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir tarafından yapımına başlanan Bozkurt Belediyesi'nin yeni binasının inşaat alanını yerinde inceleyen Soyer, "Biz kardeşten öte bir dostluk, dayanışma içindeyiz. Biliyoruz ki hayat yerelde akıyor ve yerelde üretilen çözümler vatandaşın derdine derman oluyor. O nedenle yereli güçlendirmek lazım. Yerel de dayanışmayla güçlenecek. Birbirimize el verdikçe, destek oldukça bu memleketin birçok sorunu da çözülecek. Bu bina bir sembol ama biz aramızdaki dayanışmanın güçlenmesi için bir adım atıyoruz. Çok daha büyük adımları elbirliğiyle atacağız" dedi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise bugün çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek "İlk defa ilçemiz bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ağırlıyor. Bu heyecanımız sadece belediye binasıyla ilgili değil. Bu kardeşten öte belediyecilik anlayışı nedeniyle mutluyuz. Bu bina kardeşliğin, dayanışmanın, derman olmanın inşaatı olacak" dedi. Belediye binalarının 2019 yılının Ağustos ayında 6. 0 büyüklüğünde depremde ağır hasar gördüğünü aktaran Birsen Çelik, "Bizler küçük bütçeli belediyeleriz. Deprem sonrasında destek almak çok önemliydi. CHP çok büyük bir ailedir. Ailem koştu bana" diye konuştu.

Başkan Soyer'e Bozkurt ziyaretinde eşi Neptün Soyer, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, il ve ilçe yöneticileriyle vatandaşlar da eşlik etti. Büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Başkan Soyer, esnafı ziyaret etti, Bozkurt ilçesinin üreten kadınlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre