İzmir'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Direkt Uçuş

İZMİR'den Sharjah'a direkt uçuşların başladığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, günümüzde seyahatseverlerin turizm, yatırım veya iş gibi sebeplerle farklı destinasyonları tercih ettiğini söyleyerek her geçen gün daha fazla direkt uçuş için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Air Arabia Havayolu Şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kenti ile İzmir arasında direkt uçuşları başlattı. Konuyla ilgili İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO), bilgilendirme toplantısı düzenlendi. BAE ile turizm, gelinlik, balıkçılık, sağlık sektörü başta olmak üzere potansiyel iş hacmi bulunan sektörlerin temsilcilerine bilgi vermek amacıyla düzenlenen toplantıda Air Arabia Havayolu Şirketi de İzmir- Sharjah direkt uçuşlarını tanıttı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, günümüzde destinasyonların, cazibeleri olan turistik veya ticari ürünlerle, yeni bir bakış açısıyla yeniden tasarlandığını söyledi. Destinasyonların tanıtımının da sadece kartpostallarda bir fotoğraftan ibaret olmadığına dikkat çeken Kızılgüneşler, "İzmir Ticaret Odası da bu nedenle destinasyonumuzun etkin pazarlanması için hiçbir odada olmayan bir ilki başardı ve Turizm Müdürlüğü kurdu. Ancak destinasyonumuzun pazarlanmasında çalışmalarımız da sadece turizm ile sınırlı değil. Bugün turizm sektörü 50'den fazla yan sektörü besliyor. Bu durum da yeni girişimlere fırsat tanıyor.Günümüzde seyahatseverler turizm, yatırım veya iş gibi sebepler yanında birtakım konuları da deneyimlemek için farklı destinasyonları tercih ediyorlar. Destinasyonlara çabuk ulaşım için de en önemli etken uçaklar ve elbette havayolu şirketleri" dedi. İstatistiki verilere göre 2017 yılında 4.1 milyar kişinin havayolu taşımacılığı ile seyahat ettiğini vurgulayan Kızılgüneşler, havayolu şirketlerinin destinasyonlarda yeni ortaklar ve yeni yolcular bulmak için var gücüyle çalıştığını dile getirdi. İzmir'in artık 50'den fazla direkt uçuşu ile dünyaya bağlandığını belirten Kızılgüneşler, "Her geçen gün daha fazla direkt uçuş olması için odamız yerel paydaşları ile çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde fark ediyoruz ki üyelerimizin bir kısmı İzmir'den hangi bölgelere direkt uçuşlar olduğunu tam olarak bilmiyor. Oysa Avrupa'dan, Körfez ülkelerine, Orta Doğu'dan kuzeyde Rusya'ya kadar geniş bir yelpazede, özetle 50'den fazla noktadan İzmir'e direkt olarak ulaşılıyor. Bu uçuşların artırılması ve yeni hatların açılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Havayolu şirketleri ile üyelerimizin bağlantılarını güçlendirmek için çok çeşitli havayolu şirketleri ile seri toplantılar düzenlemeye devam edeceğiz. AirArabia, Türkiye'de İstanbul, Antalya, Trabzon, Bodrum İzmir noktalarına direkt uçuş sağlıyor. 28 Haziran 2018 tarihinde İzmir'den ilk direkt seferlerine başladılar" diye konuştu.

SEKTÖRLER İÇİN İTİCİ GÜÇ

Hava yolu şirketlerine yenilikleri takip etmelerini öneren Kızılgüneşler, işletmelerin inovasyon çalışmalarını destekleyecek şekilde hizmetlerini yeniden yapılandırmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı. 21. yüzyılda havayolu şirketlerinin daha tercih edilebilir olmak için inovasyon yaptıklarını anlatan Kızılgüneşler, şöyle konuştu:

"Örneğin çok daha rahat uçuş olanağı sağlayan koltuklar ön plana çıkıyor ya da çok sık seyahat edenler için seyahatin zorlukları en aza indirgenmeye çalışılıyor. Biz iş insanları oluşan bir imkana sadece kendi sektörümüz açısından değil olası girişimcilik hamlelerimiz açısından da bakmalıyız. Bir havayolu şirketini, sadece seyahat etmek için değil hem kendi sektörlerimizde hem de var ise ileride çalışmak istediğimiz sektörler için geliştirici ve itici güç olarak düşünmeliyiz. Bildiğimiz kadarıyla şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelinlik balıkçılık turizm ve sağlık için bölgemize değerlendirilmeye değer bir ilgi var."

YEŞİL PASAPORTA VİZE ŞARTI YOK

Air Arabia'nın yılda ortalama yüzde 89 zamanında kalkış oranı ile bölgede lider olduğunu savunan Air Arabia Doğu Avrupa ve Türkiye Bölge Direktörü Nukhet Angın, "55 uçakla iyi bir kapasiteye sahibiz. Uçaklarda 168 koltuk olmasının sebebi ise 82 cm geniş koltuk aralığı olmasıdır. Çok rahat bir şekilde yolculuk yapılabiliyor. Sharjah havaalanı akıllı bir havalimanı. İlk defa geliyorsanız 5 dakikalık bir işlemden sonra 10 dakikada havalimanından çıkılabiliyor. Sharjah BAE'nin üçüncü büyük emirliği. 11.5 milyon nüfusun yaklaşık 1.5 milyonu Sharjah'da yaşıyor. Vize konusunda yeşil pasaportluların vize şartı yok. Ayrıca vize için bizden destek alabilirsiniz. Evrakları bizi ulaştırdığınız sürece 5 iş gününde vize işlerini tamamlıyoruz. Shuttle servislerinden daha önceden rezervasyon yapılabilir" diye konuştu.

'SHARJA'DA TÜRKİYE ÇOK SEVİLİYOR'

İzmir- Sharjah seferleriyle ilgi bilgiler veren Nükhet Angın, BAE'de Türkiye'nin çok sevildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İzmir'den Sharjah seferleri salı, perşembe, pazar günleri 01.30'da başlıyor. 06.50'de Sharjah'a ulaşıyor. Sharjah'dan İzmir seferleri ise pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.00'de uçak kalkıyor. 00.50'de İzmir'e ulaşıyor. Bu seferleri başarılı bir şekilde ilerleteceğiz. BAE ve Sharjah'da Türkiye çok seviliyor. Nereye bir sefer koysak hemen doluyor. BAE'den 15 seyahat acentesini İzmir'e getirdik. İzmir'i gezdiler, kampanyalar yaptık. Körfez bölgesinde yaşayan Hintliler de geliyor. İzmir'i sağlık konusunda tanıtmak istiyoruz. İstanbul'a geliyorlar neden İzmir'e gelmesinler. Bununla ilgili hastanelerle görüşmemiz var. İnşaat firmaları ile görüşmeler yapıyoruz. Aynı zamanda İZFAŞ ile görüşüyoruz. Ayrıca Hindistan'da da İzmir'i tanıtmak istiyoruz."

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