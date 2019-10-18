İzmir'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

İzmir'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

18.10.2019 16:13
İzmir'den Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek
Kaynak: DHA
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