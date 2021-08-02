İzmir'den Artvin, Adana ve Muğla'ya destek

Karadeniz'i geçen hafta vuran sel felaketinin ardından ülkenin güney kentlerine kabus yaşatan yangınlarda da kentler arası dayanışma ön plana çıktı.

Karadeniz'i geçen hafta vuran sel felaketinin ardından ülkenin güney kentlerine kabus yaşatan yangınlarda da kentler arası dayanışma ön plana çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önce selden zarar gören Arhavi'ye, ardından yangın felaketine uğrayan Antalya, Adana ve Muğla'ya yardım elini uzattı.

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele yürütülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi hem söndürme ekipleri hem de insani yardım malzemeleri göndererek bu mücadeleye destek oluyor. Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi toplamda 10 itfaiye, 10 park bahçeler, dört İZSU, iki fen işleri personeli ile 15 arozöz ve tanker ile Antalya ve Muğla bölgesindeki yangınlara müdahale çalışmalarına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muğla'daki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için de bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Beyaz eşya ve hijyen malzemelerinden oluşan beş araçlık yardım konvoyu, İzmir'den yola çıktı.

Adana'ya yardım eli

Önceki günlerde ise Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören vatandaşlar için beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu yedi araç, 14 personel ile İzmir'den Adana'ya gitti. Adana'ya giden yardım malzemeleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, halı, yastık, battaniye, portatif yatak, çay, şeker, havlu kağıt-tuvalet kağıdı, tek kullanımlık yüz havlusu, karton bardak, ıslak mendil, el feneri, pil, sıvı sabun, şampuan, bulaşık ve çamaşır deterjanı yer aldı.

Arhavi'ye sel desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta da Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışla birlikte dere taşması sonucunda yaşanan sel felaketinden hemen sonra Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla bir kamyon ve iki kamyonetle yardım malzemesi gönderdi. Dün de ek olarak iki araç ve dört personelle birlikte 20 buzdolabı, 20 televizyon, 20 set üstü ocak ilçeye yollandı.

Zor günler dayanışmayla aşılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in geçen yıl 30 Ekim'de yaşadığı deprem felaketini hatırlatarak, "Zor günlerimizde tüm Türkiye yanımızdaydı, sıra bizde. Dayanışmayla aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Türkiye bu zor günleri dayanışmayla aşacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı