İzmir'den Adana'ya yardım eli
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İzmir'den Adana'ya yardım eli

İzmir'den Adana'ya yardım eli
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerindeki yangınlar nedeniyle mağdur olanlara yardım malzemesi gönderiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerindeki yangınlar nedeniyle mağdur olanlara yardım malzemesi gönderiyor. Başkan Tunç Soyer "Bu zorlu günleri yine dayanışmayla atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören yurttaşlar için hazırladığı yardım malzemeleri yola çıktı. Beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 7 araç, 14 personel ile Adana'ya gidiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ormanlarımızla beraber ciğerlerimiz de yanıyor. Bu zorlu günleri yine dayanışmayla atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Adanalı yurttaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Yalnız olmadıklarını bilmeliler. Birbirimize sahip çıkacak, el ele vererek güçleneceğiz" dedi.

Adana'ya giden yardım malzemeleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, halı, yastık, battaniye, portatif yatak, çay, şeker, havlu kağıt-tuvalet kağıdı, tek kullanımlık yüz havlusu, karton bardak, ıslak mendil, el feneri, pil, sıvı sabun, şampuan, bulaşık ve çamaşır deterjanı var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç duyulması halinde Manavgat'a da yardım malzemesi göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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