İzmir'den ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Tunç Soyer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soyer, Biden'in 1915 olaylarına ilişkin sözlerini kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden'in 1915'te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlıştır. Türkiye-ABD ilişkilerinde olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında da onarılması güç yaralar açacak bu açıklamayı esefle kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış dünyada barış' ilkesini sonsuza kadar yaşatmaya devam edecektir. Tarihçilerin konuşacağı bir alanda ABD Başkanı Biden'in siyasi açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilemez."

DEÜ'den tepki

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada da 1915 yılı olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenilerle insani ilişkiler çerçevesinde asırlarca bir arada yasayan milletimizi, böyle ağır ithamlarla suçlamayı ancak kendi yaptıklarını örtme gayretinin bir sonucu olarak değerlendirmekteyiz. Dostluk ve müttefiklik anlayışına sığmayacak siyasi yaklaşımlarda bulunan ABD Başkanına, açık olan Osmanlı arşivlerini incelemesini ve 1915 olaylarını tarihçilere bırakmasını tavsiye ediyoruz. Yapılan açıklamaları tarafımızca ciddiye alınır ve kabul edilebilir tarafı olmayıp ülkemizin dostluk ve barış içinde komşularıyla ilişkilerini sürdüreceğine inanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de aziz milletimizin ve devletimizin yanında olmaya, iftiraların karsısında durmaya ve sağduyulu davranmaya devam edeceğiz."

Sivil toplum kuruluşları

İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı Birol Özkardeşler, ABD Başkanı Biden'in soykırım ithamının hukuksuz ve mesnetsiz olduğunu vurguladı.

Biden'in konuya popülist bir yaklaşımla kendi emelleri için kullanmaya çalıştığını aktaran Özkardeşler, "Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü özellikle Balkanlarda yerli halka karşı zülüm, asimilasyon yapılmamış sevgi ve kardeşlik tohumları ekilmiş hak ve hukuk bölgede hep hakim olmuştur. Türkiye'yi müttefiki olarak ağzından düşürmeyen ancak söylemleri ile eylemleri tutarsızlık gösteren ABD Başkanı Joe Biden'i şiddetle kınıyoruz. Bu konu Lozan Barış Anlaşmasında hiçbir şekilde yer almamıştır. Dolayısıyla Ermeni soykırımı iddiaları yalandır. Biden'ı kendi tarihi geçmişine bakmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ege Genç İş İnsanları Derneğinden yapılan yazılı açıklamada da ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesi kınandı.

Kullanılan ifadenin, Türk ve Ermeni toplumlarının dostluğuna ve bir arada yaşama kültürüne zarar verebileceği aktarılan açıklamada, tarihi olayların iç siyaset ve uluslararası siyaset malzemesi yapılmasının doğru bulunmadığı dile getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan