İzmir'den 65 yaş üstündeki vatandaşların yardımına polisler koşuyor İzmir'den 65 yaş üstündeki vatandaşların yardımına polisler koşuyorKORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, bu kişilerden bazılarının ihtiyaçları polisler tarafından gideriliyor.

İzmir'den 65 yaş üstündeki vatandaşların yardımına polisler koşuyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş üstündeki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, bu kişilerden bazılarının ihtiyaçları polisler tarafından gideriliyor. Polisin, kendilerine çeşitli gıda, hijyen ürünleri aldığı İzmir'deki Rabia (65) ve Muzaffer Abalı (73) çifti de, yardımlarına koşan polislere teşekkür ederek, "Sağlığımıza dikkat edelim, sokağa çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı bir süredir getirilen sosyal kısıtlama kararlarına, son olarak 65 yaş üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklanması eklendi. Bu kararla birlikte, evden çıkamayan bu kişilerin ihtiyaçları, yakınları tarafından karşılanmaya başlandı. İhtiyaç malzemelerini kendilerine getirecek yakınları olmayanın kişilerin yardımlarına ise, polisler koştu. İzmir'in Buca ilçesindeki Kozağaç Mahallesi'nde oturan Rabia ve Muzaffer Abalı çifti de, polisin yardım eli uzattığı kişiler oldu. TEŞEKKÜR ETTİLER

Rabia Adalı'nın, 155'i arayıp pamuk, kolonya gibi hijyen ürünlerinin yanı sıra, çay, ekmek, su gibi gıda ürünlerine ihtiyacı olduğunu söylemesinin ardından harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu malzemeleri marketlerden temin edip, çiftin yaşadığı eve götürdü. Ödenen miktarı polislere veren ve teşekkür eden Rabia Adalı, "Çok mutlu olduk, kendimizi güvende hissettik. Eşimle birlikte 2 kişi yaşıyoruz ve ikimiz de 65 yaşının üstündeyiz. Eşimin de bazı rahatsızlıkları var. 155'i aradım ve ihtiyacım olan şeyleri söyledim. Polislerimiz de sürekli beni telefondan arayarak ilgilendiler. Hepsine tek tek teşekkür ederim" dedi. Muzaffer Abalı da, vatandaşlara seslenerek, "Lütfen evinizde kalın ve ihtiyacınız olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA