İzmir Demokrasi Üniversitesinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02.03.2020 20:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:50

İzmir Demokrasi Üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim alan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit düşmesinin ardından düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Üniversite binası önünde düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, yaptığı konuşmada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk halkının her zaman tek yürek olduğunu vurgulayan Tunçsiper, şunları kaydetti:

"Bugün tek ihtiyacımız milletçe tek bir yumruk olarak vatanımıza ve ülkümüze karşı olan tüm tehditlere karşı korkusuzca direnmektir. Bilinmelidir ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milli birlik ve bütünlük içerisinde tüm tehditlere karşı kahramanca göğüs gerilecektir. Biz bugünde ilk günden beri olduğu gibi tüm kalbimizle ve dualarımızla kahraman ordumuzun yanında devlet büyüklerimizin arkasındayız."

Kaynak: AA