İzmir Demokrasi Üniversitesi "Güvenli Kampüs" belgesi aldı

İZMİR (AA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi, TSE tarafından Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı çerçevesinde verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamındaki şartları yerine getirdiklerini belirtti.

TSE'nin incelemesini geçen, sağlıklı ve temiz kampüs ortamı geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan ve enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan üniversitelerin belgeyi 10 Ekim'de almaya hak kazandığını aktaran rektör Tunçsiper, şunları kaydetti:

"Yüksek Öğretim Kurulu ve TSE iş birliğinde hazırlanan Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzuna uygun olarak yapılan hazırlıklar ve uygulamalar ile uygun koşulları yerine getirerek 'Güvenli Kampüs' belgesini aldık. Öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığını korumak, önleyici çalışmalar yapmak her zaman öncelikli görevlerimiz arasındadır."

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