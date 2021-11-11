İzmir Demokrasi Üniversitesi "Güvenli Kampüs" belgesi aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Demokrasi Üniversitesi "Güvenli Kampüs" belgesi aldı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir Demokrasi Üniversitesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi, TSE tarafından Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı çerçevesinde verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.

İZMİR (AA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi, TSE tarafından Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı çerçevesinde verilen "Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs" belgesini aldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamındaki şartları yerine getirdiklerini belirtti.

TSE'nin incelemesini geçen, sağlıklı ve temiz kampüs ortamı geliştiren, hijyen koşullarını sağlayan ve enfeksiyon kontrol önlemlerini uygulayan üniversitelerin belgeyi 10 Ekim'de almaya hak kazandığını aktaran rektör Tunçsiper, şunları kaydetti:

"Yüksek Öğretim Kurulu ve TSE iş birliğinde hazırlanan Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzuna uygun olarak yapılan hazırlıklar ve uygulamalar ile uygun koşulları yerine getirerek 'Güvenli Kampüs' belgesini aldık. Öğrencilerimizin ve personelimizin sağlığını korumak, önleyici çalışmalar yapmak her zaman öncelikli görevlerimiz arasındadır."

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi

İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi

 Son dakika haber... Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı

Son dakika haber... Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı

 Atatürk'ü gören Atiye teyze, 10 Kasım'ı anlattı: Ustabaşı yanımıza gelip 'Atatürk öldü' dedi, çoğumuz ağlıyorduk

Atatürk'ü gören Atiye teyze, 10 Kasım'ı anlattı: Ustabaşı yanımıza gelip 'Atatürk öldü' dedi, çoğumuz ağlıyorduk
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title