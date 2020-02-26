İzmir Demokrasi Üniversitesi engelleri aşmaya kararlı

26.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:05

Panel açılışında Tıp Fakültesi öğrencileri "Engelsiz Yürekler Platformu: Parmaklarım Sesim Olsun" projesi kapsamında öğrendikleri işaret dili ile İstiklal Marşı' na eşlik ettiler. T.C. İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Sayın Hatice Suna Bina,iki yıldır sürdürdükleri Engelsiz Yürekler Platformu ile birçok Sosyal Sorumluluk Çalışmasını sürdürdüklerini anlattı. İzmir Demokrasi Üniversitesi' nin de Engelliler ile ilgili ortak projelerde yer almak konusunda gösterdiği duyarlılık ve işbirliğinin onlar için çok özel ve önemli olduğunu belirtti.

İDÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, T.C. İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında İş birliği Protokolü'nün 2019 yılında imzalandığını ve iki kurumun birlikte güzel projelere imza attığını belirtti.

Tunçsiper, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Sosyal ve Mesleki 63 Öğrenci Topluluğu bulunduğunu ve bundan sonraki dönemde yeni planlanacak ortak sosyal sorumluluk projelerinin Eğitim ve Çalıştaylar ile geliştirileceğini, her proje taslağının yeni hazırlanan "İDÜ Projeler Form" ları ile ayrıntılandırılıp, Valilik, sivil toplum kuruluşları ve diğer dernekler ile rutin yaşam içine artı değer katacak şekilde uygulanacağını belirtti.

Tunçsiper, Rektörlük tarafından hazırlanan projeler için Sertifikasyon yapılacağını ve Eylül 2020'de yapılması planlanan "İDÜ Sosyal Sorumluluk Festivali" nde bitmiş projelerin yetkin bir jüri tarafından değerlendirilerek kazanan projenin ödüllendirileceğini belirtti.

Konak Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Sayın Hüseyin Şahin, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Engelliler ve aileleri için uygulanan yasal düzenlemeleri ve kolaylıkları anlatarak, tüm düzenlemelerin engellinin sosyal yaşama tam katılımının sağlanması amacıyla yapıldığını belirtti.

Beyazay Derneği Başkanı Sayın Salih Arıkan, engelli ve engelsiz vatandaşların bir arada yer aldığı çalışma ve projelerin çok daha etkin sonuçlar sağlayacağını söyledi.

Psikolog Sayın Esra Dağhan, ailelerin engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukların aslında onları güçlendirdiğini, hem ailelerinin hem de sosyal ortamın desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan görüşmeler de işbirliğinin artarak sürdürüleceği ve yeni farkındalık projeleri geliştirileceği açıklandı.

Panel İDÜ Güzel Sanatlar Müzik Bölümü özel öğrencisi Beril Zorlu'nun piyano konseri ile son buldu.

Kaynak: Bültenler