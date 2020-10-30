İzmir Demir Çelik Sanayi'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
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İzmir Demir Çelik Sanayi'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

30.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:02
İzmir Demir Çelik Sanayi'den İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem neticesinde şirketin Aliağa İlçesinde bulunan tesislerinin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmadığını duyurdu.

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğünde deprem neticesinde şirketin Aliağa İlçesinde bulunan tesislerinin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmadığını duyurdu.

İzmir Demir Çelik Sanayi AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "İzmir Seferihisar açıklarında saat 14: 51'de İstanbul Kandilli Rasathanesi verilerine göre 6,6 şiddetinde meydana gelen deprem neticesinde İzmir'in Aliağa İlçesinde bulunan tesislerimizin üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmamıştır. Üretim aynı şekilde devam etmektedir. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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