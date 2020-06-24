İZMİR Della Miles'ten George Floyd'un öldürülmesine sert tepki
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İZMİR Della Miles'ten George Floyd'un öldürülmesine sert tepki

Della Miles'ten George Floyd'un öldürülmesine sert tepkiABD'de polis tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşı George Floyd için protestolar devam ederken bir tepki de dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles'dan geldi.

24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:40

Della Miles'ten George Floyd'un öldürülmesine sert tepki

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi ABD vatandaşı George Floyd için protestolar devam ederken bir tepki de dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles'dan geldi. Della Miles, ABD'de 1800'lü yılların sonlarına doğru faaliyete geçen ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı nefret grubu Ku Klux Klan'ın artık ABD polisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de olduğu sürelerde Muğla'nın Dalyan ilçesindeki evinde yaşayan sanatçı Della Miles, kendisi gibi Teksas eyaleti Houston şehrinden olan siyahi ABD vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine sert tepki gösterdi. Floyd'in polis tarafından öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Miles, "Farklı ırklardan olan tüm ABD'li dostlarımın bilmesini istiyorum ki George Floyd'a yapılanları ve tüm diğer siyahi ırktan olan insanların polis tarafından öldürülmesini protesto ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz, saygı duymalıyız" dedi. ABD'de 1800'lü yılların sonlarına doğru faaliyete geçen ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı nefret grubu Ku Klux Klan'ın artık ABD polisi olduğunu savunan Miles, "Yeni bir üniforma giyiyorlar ama aynı davranışları sergiliyorlar. Neden böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü onlar Ku Klux Klan grubu gibi siyah adamları öldürüyor genç siyah kadınları eziyor. Çocuklarınızı bu duruma karşı hazırlayın, bilgilendirin" diye konuştu.

Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) hareketini sonuna kadar desteklediğinin altını çizen Miles, şöyle devam etti:

"Buradan bu hareketi destekleyip yücelten tüm beyazlara teşekkür ediyorum. Şüphesiz ki tüm hayatlar değerlidir. Ama anlamak lazım ki şu an masada olan konu siyahilerin hayatıdır. Çünkü senelerdir onların hayatları hedef oluyor ve öldürülüyorlar. Size cesaretiniz için teşekkür etmek istiyorum. Siyahilerin yaşamı tüm dünyanın yaşamı kadar değerlidir."

İZMİR Della Miles'ten George Floyd'un öldürülmesine sert tepki

Kaynak: DHA

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