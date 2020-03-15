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İZMİR Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi

Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdiABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin 'Aşk İçin Gelmişiz' şarkısı için stüdyoya girip, düet yaptı.

15.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:09
İZMİR Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi

Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi

ABD'li dünyaca ünlü vokalist Della Miles, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin 'Aşk İçin Gelmişiz' şarkısı için stüdyoya girip, düet yaptı. Miles'in İngilizce, Ceceli'nin ise Türkçe olarak seslendirdiği düetin stüdyo çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Soul rock müzik sanatçısı Della Miles ile ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, ortak bir proje için stüdyoya girdi. Ceceli'nin ilk olarak 2015 yılında seslendirdiği 'Aşk İçin Gelmişiz' adlı parça için bir araya gelen Miles, düet yaptı. 4 saat stüdyoda kalan Miles İngilizce, Ceceli' ise Türkçe olarak parçayı seslendirdi. Düet şarkının stüdyo çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

YENİ SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, Della Miles ile birlikte ilk projelerine imza attıklarını belirtip, "Miles ile düet için bir araya geldik. Aklıma gelmeyecek şeyler yaptı. Birlikte seslendirdiğimiz şarkının bambaşka bir ruha sahip olduğunu gördüm. Bunları söylemek bana düşmez ama Miles, olağanüstü yetenekli biri. Oldukça ciddi sürprizlerimiz olacak. Bu klişe bir söz olarak bilinir ama bu sefer gerçekten çok şaşırtacak sürprizlerimiz olacak" dedi.

Ceceli, Miles'in kendisini birçok enstrüman çalması nedeniyle övdüğünü belirtip, birlikte ileriye dönük başka çalışmalar yapacaklarını söylediğini de aktardı.

'CECELİ ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK'

Della Miles ise Mustafa Ceceli ile birlikte çalışmanın kendisi için çok büyük bir keyif olduğu söyledi. Miles, büyük ve şaşırtan projelere imza atacaklarının altını çizip, "Mustafa Ceceli, çok yetenekli bir müzisyen. Her enstrümanı çalıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Kendisiyle çok keyifli çalışmamız oldu" diye konuştu.

Miles ve Ceceli'in ilk ortak çalışması olan "Aşk İçin Gelmişiz' isimli şarkı için yaptıkları düetin önümüzdeki günlerde dinleyicilerle buluşacağı bildirildi.

İZMİR Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi

Kaynak: DHA

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İZMİR Della Miles, Mustafa Ceceli ile düet için stüdyoya girdi

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