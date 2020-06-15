İZMİR Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
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İZMİR Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi

Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söylediÜNLÜ şarkıcı Della Miles, Hindistan ile Pakistan arasında 72 yıldır anlaşmazlık konusu olan Keşmir'de Müslümanların yaşadığı üzüntülere dikkat çekmek amacıyla 'Benim Adım Keşmir' adlı parçaya klip çekti.

15.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:10

Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi

ÜNLÜ şarkıcı Della Miles, Hindistan ile Pakistan arasında 72 yıldır anlaşmazlık konusu olan Keşmir'de Müslümanların yaşadığı üzüntülere dikkat çekmek amacıyla 'Benim Adım Keşmir' adlı parçaya klip çekti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Müslümanlara yönelik Keşmir'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla projie hazırladı. Besteci Turgay Evren'in sözünü yazdığı, müzik ve düzenlemesini ise Ali Tolga Demirtaş'ın gerçekleştirdiği 'Benim Adım Keşmir' 'Kashmir Is My Name' adlı parça ortaya çıktı. Bu parça için stüdyoya giren ABD'li ünlü soul rock şarkıcısı Della Miles, şarkıyı İngilizce seslendirdi. Hazırlanan görüntülerle de klip hazırlandı. Sosyal medyada paylaşılan parça, ilgi toplayıp beğenildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, İngilizce attığı tweetle, "Keşmir özgürlüğünü kazanacak. Bu klibi mutlaka izlemeli ve retweet etmeli" dedi. Arif Alvi, emeği geçenlere teşekkür etti. Pakistan başta olmak üzere, birçok ülkede klip yankı buldu. Pakistan resmi televizyonu PTV, klibi ekranlarına taşıdı.

Sosyal medyada açıklama yapan Della Miles, "Keşmir'de Müslümanlar katlediliyor. Komşumuz açken tok yatan bizden değildir diyen Hz. Muhammed S.A efendimizin yüzüne nasıl bakacağız ahirette. Bırakın komşumuzun açlığını, dünyada Müslüman kardeşlerimiz zülüm görürken bizler yataklarımızda huzurlu bir şekilde yatıyorsak şayet, Efendimizden bize şefaatçi olmasını nasıl isteyeceğiz ahirette. Keşmir zulüm altında. Dünyada Müslümanlar zulüm altında. Ey Müslüman kardeşlerim. Müslüman ülkelerin devlet başkanları. Sizce de bu zulme birlik olup dur demenin zamanı gelmedi mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz bu zulme dur demek için" dedi.

=====KUTU====

ŞARKININ SÖZLERİ KASHMIR IS MY NAME

(BENİM ADIM KEŞMİR) Which story can I tell?... Which pain here can I sell?.. Every day of mine is the same

For my share is only shame

(Hangi hikayeyi anlatabilirim ki

Hangi acıyı burada satabilirim ki

Her günüm birbirinin hep aynı

Utançtır sadece payıma düşen)

Kashmir, is my name

Massacre again and again

Keshmir, death is my fame

Torture, enless torture

(Keşmir benim adım

Tekrar ve tekrar katliam

Keşmir, ölüm benim namım

İşkence ve hiç bitmeyen zulüm)

Which poem can I write? Which tears can I describe? Suffering here is my sight

For dignity is my fight

(Hangi şiiri yazabilirim ki

Hangi gözyaşını anlatabilirim ki

Acı çekmektir benim tek görüntüm

Onurum içindir tüm dövüşüm)

Kashmir is my name

Massacre again and again

Kashmir, death is my fame

Torture, endless torture

(Keşmir, benim adım

Tekrar ve tekrar katliam

Keşmir, ölüm benim namım

İşkence ve hiç bitmeyen zulüm)

İZMİR Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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