İzmir'deki zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Turgutlu istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 DB 4128 plakalı otomobille 34 DNS 487 plakalı araç çarpıştı.

Buzlanmanın etkili olduğu yolda bu iki otomobilin çarpışmasının ardından kazaya arkalarından gelen 5 araç da karıştı.

Toplam 7 araçta hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz