İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk
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İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımı kınadıklarını belirten Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, bu amaçla İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bıraktıklarını söyledi.

İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk
06.07.2020 22:04 | Son Güncelleme: 06.07.2020 22:08

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımı kınadıklarını belirten Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, bu amaçla İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bıraktıklarını söyledi.

27 Haziran 1944 yılında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımın üzerinden 76 yıl geçti. İzmir'de de bir araya gelen Arnavut dernekleri yaşanan soykırımı kınadı. Derneklerin üyeleri, İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bıraktı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, soykırımı anlattı. Topal, '1944 Hazı'ranı'nda s'ovenı'st Yunanlılar tarafından, o'lu'me mahkum edı'len 2 yas'ından 80 yas'ına kadar her yas' grubundan 3 bı'nı'n u'zerı'nde Arnavut'un katledı'ldı'g'ı? 'soykırımı' daha yu'ksek sesle anlatacag'ız. Sadece Müslüman Arnavut oldukları ı'c'ı'n katledı'len ve zulu'm, baskı ı'le mu'badele edı'len C'am Arnavutları'nın torunları, 'Çamerya Soykırımını' uluslararası hukuk alanında ve de bı'lı'msel, akademı'k alanda yapacakları c'alıs'malarla bundan sonra devamlı gu'ndemde tutacaklardır? dedi.'DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ?Çamerya'da soykırıma ug'rayanları onların c'ocuklarının hakkını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Topal, 'Ortak tarı'hı'mı'zden aldıg'ımız gu'c'le; yas'adıg'ı u'lkeye hızmet etmı's' ve bayraklas'tırdıg'ımız ortak deg'erlerı'mı'zı?; Hoca Tahsı'n'ı?, Şemsettı'n Samı? Fras'erı?'yı?, Mehmet Akı'f'ı? ve Kurtulus? Savas'ı'nın sessı'z kahramanları Kartallı Kazımları daha c'ok gu'ndeme getı'receg'ı'z. Bo'ylece Arnavut du'nyasında; bugu'ne kadar hakkı yenen, haksızlıg'a ug'ratılan Arnavutlar ı'c'ı'n, du'nya sahnesı'nde onurlu, gururlu, barıs'c'ıl, hakkını arayan ve alan bı'r durus? sergı'leyeceg'ı'z. Bundan sonra bı'z Tu'rkı'ye Arnavutları olarak bu bı'lı'nc'le, gec'mı's'ı'mı'ze ve ku'ltu'ru'mu'ze daha c'ok sahı'p c'ıkacag'ız. Tabı'ı? kı? bı'z Çamerya'yı daha c'ok anacag'ız ve hatırlatacag'ız. Ülkemı'zde yas'ayan yog'un bı'r Çam Arnavutu nüfusu bulundug'undan, Çamerya'dakı? soykırımı daha c'ok gu'ndeme getı'receg'ı'z. Ug'radıkları soykırımı du'nya gu'ndemı'ne tas'ıyacag'ız? ifadelerini kullandı.'AMACIMIZ HAK VE ADALET ARAMAKTIR?

Soykırımın bir insanlık suçu olduğunu dile getiren Topal, 76 yılından beri Çamerya sorununun görmezden gelindiğini belirtip, 'Tu'rkı'ye'de yas'ayan bu'tu'n Arnavutlar Çamerya Arnavutları'nın yanındadır. Tu'm Tu'rkı'ye halkı soykırıma ug'ramıs' Çamerya halkına destek vermektedı'r. Amacımız, ayrıca; 1944 yılında Yunanı'stan tarafından askerı? sı'stematı'k soykırıma ug'ramıs? ve yurtları Çamerya' dan su'rgu'n edı'len Çamerya Arnavutları'nın; temel ı'nsan hak ve hu'rrı'yetlerı? dog'rultusunda serbest dolas'ım ve mu'lkı'yet hakkının teslı'm edı'lmesı? ı'c'ı'n; hak ve adalet aramaktır. Soykırım ı'nsanlık suc'udur ve zaman as'ımı yoktur. Bu bakımdan, 76 yıldan berı? Çamerya sorununu go'rmezden gelen, hakı'katlerı'n u'stu'nu? o'rterek; tarı'hı'n karanlıg'ında bırakmaya c'alıs'an Yunanı'stan'ın, İzmı'r Konsoloslug'u'na sı'yah c'elenk koyarak; sı'vı'l toplum o'rgu'tlerı? ve konuya duyarlı Arnavutlar olarak tepkı'mı'zı? dı'le getı'rdik. Tu'm bu soykırım ve su'rgu'n sırasında yas'amını yı'tı'ren Arnavutları saygı ı'le anıyoruz? diye konuştu.


Kaynak: DHA

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