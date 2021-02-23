İzmir'deki Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor
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İzmir'deki Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor

23.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:19
İzmir'deki Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılıkla mücadeleye devam ediyor

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilk yılını tamamladığını, ikinci merkezin açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilk yılını tamamladığını, ikinci merkezin açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ülkü, yaptığı açıklamada, bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık, rehabilitasyon desteği veren YEDAM'ın 1'inci yılını geride bıraktığını belirtti.

İzmirlilere hizmet vermekten ve Yeşilay'ın bağımlılıklarla kararlı mücadelesini sürdürmekten mutluluk duyduklarını aktaran Ümit Ülkü şunları kaydetti:

"Yeşilay olarak 101 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YEDAM çatısı altında da tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimizle yer alıyoruz. Alkol, kumar, madde, teknoloji ve tütün bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayakta tedavi hizmetleri sunuyoruz. YEDAM İzmir'de 1 yıl önce faaliyete başladı ve pandemi döneminde de çevrimiçi görüşmelerle hız kesmeden çalışmayı sürdürdü. 22 Haziran'dan bu yana ise dönüşümlü çalışma sistemiyle yüz yüze danışmanlık hizmetine başladı. Psikoterapi ve sosyal hizmet takip görüşmeleri, yeni danışanların değerlendirilmesi şeklinde çalışmalar devam ediyor."

Ülkü, YEDAM'da 1 yılda danışanlarla toplam 825 görüşme yapıldığını dile getirerek, bunların yüzde 32'si madde, yüzde 29'u tütün, yüzde 27'si alkol, yüzde 8'i kumar ve yüzde 3'ünün internet bağımlılığı sebebiyle başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Ümit Ülkü, "İzmir'de artan ihtiyaç nedeniyle 2. merkezin açılması için hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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