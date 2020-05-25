İzmir'deki yangınlar kontrol altında İzmir'in Urla ilçesinde ve Bornova ilçesindeki makilik alanda çıkan orman yangınları kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde ve Bornova ilçesindeki makilik alanda çıkan orman yangınları kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'de aynı dakikalarda Urla'nın Menteş Mahallesi ile Bornova'nın Altındağ semtindeki makilik alanlarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Altındağ'daki yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter, Urla'daki yangına ise 4 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle makilik alanlardaki alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Urla'da meydana gelen yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın etkilendiği öğrenilirken soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınların çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA