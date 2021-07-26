İzmir'deki yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşa ait zeytin bahçesinde çıkan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir vatandaşa ait zeytin bahçesinde çıkan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Birgi ile Üçkonak Mahalleri arasında Muzaffer Ceviz'e ait zeytin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında Ceviz'e ait 2 dekarlık alandaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Birgi Mahalle Muhtarı Mutlu Sulukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangına ilk önce muhtarlığımıza ait yangın söndürme traktörü ile müdahale ettik. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında arazide bulunan bazı zeytin ağaçları da zarar gördü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp