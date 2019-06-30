İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor

İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye çalışıyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı. Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü. Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10'un üzerinde arazöz sevk edildi. Yangının rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlediği bildirildi. Ekiplerin evlere sıçramaması için alevlere müdahalesi sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA