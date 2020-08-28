İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
28.08.2020 01:33 | Son Güncelleme: 28.08.2020 02:08

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Birgi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 270 gram esrar, 100'den fazla uyarıcı hap, 53 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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