İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 54'ü yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 54'ü yakalandı.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren çalışma sonucunda Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve adresleri ile Mordoğan iskelesindeki bir teknede de dedektör köpeklerle arama yapıldı.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 54 kişi gözaltına alındı

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Karaburun, Gözaltı, İzmir, Güncel, Haber

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