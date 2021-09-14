İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başarı Caddesi üzerinde durdurduğu K.S'nin üst aramasında 1 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan K.S'nin uyuşturucuyu temin ettiğini söylediği Y.B de yakalandı. Y.B ise sorgusunda uyuşturucuları S.Ç'den aldığını söyledi.

Ekiplerce S.Ç'nin arkadaşı B.B ile kaldığı eve düzenlenen operasyonda 8,18 gram metamfetamin, 0.70 gram kokain, 7 hap, 18 dolu fişek, 1 şarjör, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör ve 10 kartuş ele geçirildi.

Gözaltın alınan S.Ç, Y.B, B.B ve K.S'nin işlemleri sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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