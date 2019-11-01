İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, E.D, G.E. ve A.K'nin ikametlerinde arama yapıldı.
Söz konusu adreslerde 705 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.