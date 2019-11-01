İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

01.11.2019 10:22
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, E.D, G.E. ve A.K'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Söz konusu adreslerde 705 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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